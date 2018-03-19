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|Стало известно, сколько в Украине зарегистрировано безработных
|19.03.2018 17:17
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Об этом заявила заместитель председателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк, сообщает УНН.
При этом Жовтяк не уточнила, когда был проведен данный подсчет.
Отметим, что в Госслужбе занятости по состоянию на 1 января зарегистрировали 354 тыс. человек. а пособие по безработице получают 284 тыс. человек.
“Среди всех безработных почти 42% имеют высшее образование, а есть города Киев, Одесса, Харьков, Львов, Сумы, Днепр, где 80-90% безработных с высшим образованием“, — отметила Жовтяк.
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