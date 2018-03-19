Акционеры БМ Банка («дочка» российского ВТБ Банка) сегодня, 19 марта, приняли решение о прекращении банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Ранее акционеры группы ВТБ стратегию по оптимизацию присутствия в Украине, согласно которой банковская деятельность БМ Банка прекращается. В установленные законодательством сроки БМ Банк полностью выполнит все свои обязательства, связанные с банковской деятельностью, и прежде только — обязательства перед клиентами банка, подчеркивает пресс-служба.

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