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|Новая тенденция: украинские пенсионеры путешествуют все активнее
|09.10.2019 21:46
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В последнее время развивается приятная тенденция в украинском туризме. Украинские пенсионеры путешествуют активнее, чем несколько лет назад, говорят представители туроператоров. Одно из самых популярных направлений – Турция. И выбирают туристы не море и песок, а горы и термальные источники.
"Може, десь у лісах ти чар зілля шукала, Сонце руту знайшла І мене зчарувала" – так "Червону руту" затягивают в одной из машин по дороге на сафари. Новые места открывают для себя туристы из Днепра. Одни из самых активных – сестры путешественницы Ольга и Ирина.
Съемочная группа новостей отправляется на гору с другими туристами. И дойти полкилометра вверх – дело не из легких. Но сестрам, кажется, под силу и не такие вершины.
Вверх идти отлично, вниз немножко тяжеловато, потому, что колени как то не очень сгибаются" – замечает Ирина.
Дурсун Шефкет житель Эдремите:
Нутовая каша, картофельный суп, традиционный айран и сладости. По сравнению с уже известными украинцам курортами, Эдремит значительно дешевле. За номер в двухзвездочном отеле придется отдать 480 гривен за ночь. Но без завтрака. Продукты в супермаркетах дешевле, чем отечественные. За 5 дней с едой и развлечениями в среднем придется выложить до пяти тысяч гривен – рассказали в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".