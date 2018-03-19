Об этом на заседании Согласительного совета заявил руководитель Радикальной партии Олег Ляшко, отметив, что 85% работающих украинцев недовольны уровнем своей зарплаты, а более 2 миллионов человек до сих пор получают «минималку».

«3200 гривен — это совершенно не та цифра, которая дает возможность семье с одним или двумя детьми прожить месяц. Учитывая уровень цен на продукты питания, лекарства, тарифов на коммуналку, «минималка» должна быть не менее 5500 гривен», — отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что в Украине также надо поднимать и пенсии.

«Миллионы людей, которые честно работали всю жизнь, получают минимальную пенсию 1500 гривен. Старость — не веселье, следовательно эта пенсия, в основном, идет на лекарства и хлеб без масла. Минимальная пенсия должна быть не менее 3000 гривен. Мы требуем от правительства внести изменения в госбюджет о повышении минимальной зарплаты и пенсии», — добавил политик.

Кроме того, он потребовал восстановить государственное финансирование профессионально-технического образования, чтобы преодолеть недостаток рабочих кадров.

«Из-за низких доходов украинцы бегут за границу, потому что в Польше минимальная зарплата — 500 евро, а в Украине — 120 евро. Поэтому правительство должно восстановить государственное финансирование профтехобразования для того, чтобы давать рынку труда те профессиональные высококвалифицированные кадры, которые нужны для экономического роста. Мы должны своими людьми поднимать экономику Украины, а не Польши или других стран. Надо поднимать зарплаты и социальные стандарты, чтобы люди чувствовали защиту и поддержку государства», — считает Ляшко.

Политик обратился в правоохранительные органы с требованием расследовать кражу $6 млрд бывшими собственными «Приватбанка».

«Лондонский суд рассматривает это «дело века». Но мы не слышали ни одного сообщения о том, что украинские суды, генпрокурор или НАБУ рассматривали бы это дело. Что они делают для того, чтобы вернуть украденные в украинском деньги? Это зарплаты и пенсии, которые должны быть в карманах людей, а не олигархов. Поэтому НАБУ Нацбанк, Минфин должны прийти на этой неделе в парламент и отчитаться о том, когда эти деньги будут возвращены, а виновные будут привлечены к ответственности. Бывшие владельцы «Приватбанка» поехали с украденными деньгами отдыхать за границу, а каждый украинец должен заплатить, чтобы закрыть дыру в банке. Это недопустимо «, — резюмировал Олег Ляшко.

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