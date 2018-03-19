Такое мясо можно будет использовать исключительно для собственных нужд. Продавать его на рынках даже в небольших объемах могут навсегда запретить. Соответствующие изменения вносит законопроект №7489, который Главное научно-экспертное управление Рады рекомендовало принять в первом чтении.

В настоящий момент ограничительные меры не столь строги к домашним хозяйствам. Вплоть до 2025 года закон «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов» позволяет им реализовывать без ограничений мясо копытных животных, забитых в количестве до 3-х голов в день. А с 2025 года продавать такой продукт разрешено на рынках, расположенных в радиусе 50 км от мест забоя.

Все эти послабления и предлагают устранить авторы законопроекта №7489. Таким образом небольшим домашним хозяйствам останется два варианта: везти животное на сертифицированную бойню или использовать мясо для собственных нужд. Исключение оставят только для домашней птицы, кроликов и нутрий: их можно будет забивать в домашних условиях в количестве не более 10 голов в день.

По данным портала АgroРolit.com, за введение этой нормы проголосовал и аграрный комитет Рады – он также рекомендовал депутатам принять предлагаемые изменения. Между тем, эксперты полагают, что норма практически равносильно геноциду домашнего животноводства. А декларируемая его авторами цель – предупреждение распространения опасных недугов – не имеет ничего общего с истинными мотивами.

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