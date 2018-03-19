«Второе полугодие, и особенно IV квартал 2017 года, отмечено резким ростом кредитования. В сентябре-декабре банки выдали в два раза больше кредитов, чем за все предыдущие месяцы с начала года. Фактически, поведение клиентов вернулась к докризисному уровню», — сообщил глава правления Банка Форвард Андрей Киселев.

Росту потребительского кредитования способствовал рост доходов украинцев и ликвидация банков. По данным Госстата, реальная зарплата в 2017 году по сравнению с предыдущим годом выросла на 19,1%.

«С рынка ушло 88 банковских учреждений. Это заметно снизило конкуренцию. Банкам сейчас легче кредитовать», — считает директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банк Алексей Пузняк.

В то же время в Украине все еще низкий уровень лояльности населения к банкам и финансовым организациям.

«Это происходит из-за недостатка финансовой грамотности и доверия к банковской системе. В Украине услугами кредитования пользуются около 10% населения. В Германии — более 30%», — говорит управляющий партнер «Финансового клуба» Руслан Черный.

Приоритетным направлением остается выдача наличных кредитов. Тенденция будет сохраняться до тех пор, пока большую часть покупок будут делать за наличные. Кроме того, во многих магазинах, особенно за пределами крупных городов, нет терминалов или терминалы не работают.

«Актуальной проблемой для банков остаются высокие ставки по потребительским кредитам. Они составляют 40-80%. Ведь на стоимость кредитов влияет уровень ставок по депозитам, операционные расходы банка и плата за риск невозврата. Для снижения стоимости кредитов необходима стабилизация валютного курса, снижение инфляции, рост официальных доходов граждан и снижение уровня теневой экономики», — подчеркнул Алексей Пузняк.

Банки делают ставку на рост дистанционного обслуживания клиентов. Оформление услуги через интернет и внедрение электронной цифровой подписи ускорит процессы и упростит доступ к банковским продуктам.

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