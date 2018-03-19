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|В столице России прошел митинг тех, кто недоволен победой Путина на выборах (фото)
|19.03.2018 23:59
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Об этом на своей странице в Twitter сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
«Сейчас в Москве проходит митинг «За честные выборы». На Суворовской площади собрались около 500 человек — представители «Левого фронта», КПРФ, Объединенной коммунистической партии, РРП, партии «Рот Фронт», — отметил он.
По словам Удальцова, участники митинга заявили о непризнании итогов прошедших выборов президента и необходимости коренного реформирования законодательства о выборах.
«Митинг охраняет большое количество полицейских. Пока серьёзных нарушений не зафиксировано», — уточнил он.
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