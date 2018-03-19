Об этом на своей странице в Twitter сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Сейчас в Москве проходит митинг «За честные выборы». На Суворовской площади собрались около 500 человек — представители «Левого фронта», КПРФ, Объединенной коммунистической партии, РРП, партии «Рот Фронт», — отметил он.

По словам Удальцова, участники митинга заявили о непризнании итогов прошедших выборов президента и необходимости коренного реформирования законодательства о выборах.

«Митинг охраняет большое количество полицейских. Пока серьёзных нарушений не зафиксировано», — уточнил он.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира