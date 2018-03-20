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Надежда Савченко требует отставки Юрия Луценка, написав на него жалобу Порошенку
20.03.2018 00:07
Надежда Савченко требует отставки Юрия Луценка, написав на него жалобу Порошенку Одиозная депутат Верховной Рады Надежда Савченко написала “кляузу” президенту Петру Порошенко на генпрокурора Юрия Луценко.

Савченко требует отстранения от должности главы ГПУ Юрия Луценко.

Об этом она написала в Facebook.

 

Депутат отметила, что 19 марта подала президенту и квалификационно-дисциплинарной комиссии жалобу на Луценко. Она обвинила генпрокурора в нарушениях принципа презумпции невиновности, а также присяги.

“Луценко Ю.В. нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины, защищать права и свободы человека и граждан, интересы общества и государства”, — выдвинула обвинения нардеп, призвав отстранить Луценко от должности.

Стоит отметить, что Савченко попала “в немилость” Генпрокуратуры после того, как был арестован ее товарищ Владимир Рубан по подозрению в планировании терактов.

Депутат пряталась за границей от допросов, а, вернувшись, устроила настоящий скандал.

Так она попыталась пронести в здание Верховной Рады пистолет и гранату.

Кроме того, она еще и призвала граждан к свержению властей. Луценко позже обвинил Савченко в планах совершить теракт в Верховной Раде.

Он также подал представление на снятие в нее депутатской неприкосновенности.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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