Об угрозе аннексии Китаем части территорий РФ рассказал российский оппозиционер Егор Савин.

Эксперт отметил, что очередное переизбрание Владимира Путина на пост президента РФ действительно поставило крест на будущем России.

“Будет происходить деградация”, — отметил Савин, уточнив, что постепенно будут дальше рушиться экономика РФ, социальная сфера, образование и прочее. «В итоге деньги в бюджете окончательно закончатся, как когда-то случилось с Советским Союзом. И подобно СССР конец настигнет и Российскую Федерацию», — отметил оппозиционер.

«Это будет очень тяжелое время, которое, вполне вероятно, всколыхнет и военные конфликты внутри РФ, в частности, в Чечне и Дагестане. Они захотят отделиться. Встанет вопрос и судьбы Сибири, на которую давно “облизывается” Китай.

Заполучить эту территорию будет несложно — РФ уже показала, как это делать в случае с аннексией Крыма. Китай может очень удачно провести референдум на Дальнем Востоке. Проголосуют? Проголосуют. Я не Нострадамус, чтобы загадывать, но пока все идет к этому”, — озвучил знаток прогноз.

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