Деловые Сводки
- Американские историки начали раскопки по поиску настоящего клада, зарытого солдатом во время Гражданской войны
- Директор Укргидрометцентра пообещал потепление к концу недели
- На заседании в штаб-квартире ООН Юрий Витренко в очередной раз призвал обратить внимание на незаконные действия России
- Звезда «Секса в большом городе» собралась стать губернатором Нью-Йорка
- Что 20 марта празднуют в Украине и в мире
|Что 20 марта празднуют в Украине и в мире
|20.03.2018 00:30
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Международный день Франкофони — всех говорящих на французском языке. В настоящее время Франкофония объединяет 58 членов
Международный День счастья
День независимости Туниса
День Земли
День весеннего равноденствия
Международный день астрологии
Всемирный день социальной работы
Международный день без мяса
Кто из знаменитостей родился 20 марта
Что интересного в мире произошло 20 марта
1916 — Альберт Эйнштейн опубликовал свою общую теорию относительности
1917 — украинский историк Михаил Грушевский избран председателем Центральной Рады
1956 — провозглашена независимость Туниса
2003 — начало второй американо-иракской войны.
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