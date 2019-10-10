Об этом рассказал Киевский городской голова Виталий Кличко в интервью "Радио НВ".

"Стоимость строительства моста та же, но много работы, относящейся к реконструкции моста, мы не рассчитывали, что нам придется переносить коллектор, тепловую сеть, которые находятся возле моста", - сказал он.

По его словам, проектная документация делается на мост, но дополнительно возникла необходимость проведения работ на прилегающей территории, которые невозможно было просчитать.

Мэр заверил, что все сметы - открытые и прозрачные, власть готова будет их предоставить соответствующим контролирующим органам.

В то же время Кличко добавил, что движение по Шулявскому мосту планируется возобновить до конца этого года.

"Я обращался к строителям, к подрядчикам, которые мне гарантировали, что движение транспорта по Шулявскому мосту запустим до конца этого года", - подчеркнул мэр столицы.

Как сообщалось, Киевский городской голова Виталий Кличко 7 октября подписал распоряжение о переутверждению проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1,05 млрд гривень сметной стоимостью работ.

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