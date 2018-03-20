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|Звезда «Секса в большом городе» собралась стать губернатором Нью-Йорка
|20.03.2018 00:37
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Миранда из «Секса в большом городе» опубликовала в соцсетях первый «предвыборный» ролик. В нем она рассказывает о детстве в Нью-Йорке и обещает «выиграть борьбу».
— Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я объявляю свою кандидатуру на пост губернатора, — написала Никсон в Twitter и запустила страницу по сбору средств для своей кампании.
О планах 51-летней Синтии заняться политикой говорили еще летом 2017 года. В 2013 году актриса работала в предвыборном штабе нынешнего мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.
Актриса выдвигается от Демократической партии, как и действующий губернатор Эндрю Куомо, который собирается переизбраться в 2018 году на третий срок. Его Никсон обвиняет в коррупции и самолюбовании. Единого кандидата от партии определят на праймериз в сентябре. Сами выборы пройдут 6 ноября 2018 года.
Никсон решила избираться после победы Дональда Трампа. Актриса хочет решить проблемы неравенства в доходах («самый неравный штат в стране – невероятное богатство и крайняя нищета») и сделать медицинское обслуживание более доступным.
Ранее Синтия Никсон занималась проблемами неравенства, образования и прав ЛГБТ. C 2012 года она состоит в браке с активисткой Кристин Маринони, которая также работала в Департаменте образования города, семья воспитывают двоих детей.
Никсон родилась в Нью-Йорке, она уверяет, что никогда не жила в других городах.
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