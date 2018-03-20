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|Директор Укргидрометцентра пообещал потепление к концу недели
|20.03.2018 00:53
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Об этом рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.
«Для марта возвращения похолоданий — нормальное явление. Эти значения температуры, которые мы сейчас наблюдаем, не являются чем-то аномальным. С незначительными колебаниями минусовая температура продержится в Украине до 23-24 марта, после чего начнется потепление. В конце месяца ожидается более существенный рост температуры и интенсивное таяния снежного покрова», — рассказал синоптик.
Снегопады прогнозируют сегодня-завтра в южных и центральных областях, завтра — в восточных и северных.
В Запорожской, Херсонской и Донецкой областях — дожди, в остальных областях возможны снег, вьюга и усиление ветра.
Самая низкая температура будет наблюдаться в две ближайшие ночи — от 9 до 14 градусов мороза, на северо-востоке столбик термометра опустится до — 18 градусов, рассказал директор Укргидрометцентра.
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