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Американские историки начали раскопки по поиску настоящего клада, зарытого солдатом во время Гражданской войны
20.03.2018 01:01
Американские историки начали раскопки по поиску настоящего клада, зарытого солдатом во время Гражданской войны Легенда гласит, что солдат из Союзной Армии якобы потерял громадный запас золотых слитков во время пути из Уилинга, Западная Вирджиния, в Монетный двор США в Филадельфии в 1863 году.

Более 150 лет спустя ФБР контролирует раскопки в государственном лесу в Пенсильвании, где можно было захоронить знаменитую добычу.

Поиски происходят в лесу примерно в 135 милях к северо-востоку от Питтсбурга, хотя ни одна из сторон — ФБР, государство или группа охотников за сокровищами Finders Keepers — немногословны.

«Извините, но на данный момент все, что нам разрешено говорить, это «No Comment», — говорит член группы Washington Post. «Мы будем держать вас в курсе, когда/если что-то изменится». Finders Keepers давно настаивает на том, что золото существует, но, по его словам, скептически настроенные государственные чиновники никогда не разрешали проводить раскопки.

Очевидно, что-то изменилось на прошлой неделе, ведь раскопки все-таки начались. По разным подсчетам, в фургоне Союзной Армии было от 26 до 52 золотых слитков, которые в наше время будут стоить от 27 млн. долл. США до 55 млн. долл. США.

Philadelphia Inquirer отмечает, что сержант якобы утверждал , что он был единственным выжившим в засаде, а клад зарыл примерно в 12 км от места, где и случилась засада.

Историки скептически относились к этой истории на протяжении многих лет, но Finders Keepers говорит, что они обнаружили некоторые артефакты на месте, о котором говорил тот самый солдат.

Группа также заявляет, что металлодетекторы предполагают, что там что-то захоронено. Совсем скоро станет известно: потерянное золото — это сказка или настоящее сокровище.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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