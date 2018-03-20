Более 150 лет спустя ФБР контролирует раскопки в государственном лесу в Пенсильвании, где можно было захоронить знаменитую добычу.

Поиски происходят в лесу примерно в 135 милях к северо-востоку от Питтсбурга, хотя ни одна из сторон — ФБР, государство или группа охотников за сокровищами Finders Keepers — немногословны.

«Извините, но на данный момент все, что нам разрешено говорить, это «No Comment», — говорит член группы Washington Post. «Мы будем держать вас в курсе, когда/если что-то изменится». Finders Keepers давно настаивает на том, что золото существует, но, по его словам, скептически настроенные государственные чиновники никогда не разрешали проводить раскопки.

Очевидно, что-то изменилось на прошлой неделе, ведь раскопки все-таки начались. По разным подсчетам, в фургоне Союзной Армии было от 26 до 52 золотых слитков, которые в наше время будут стоить от 27 млн. долл. США до 55 млн. долл. США.

Philadelphia Inquirer отмечает, что сержант якобы утверждал , что он был единственным выжившим в засаде, а клад зарыл примерно в 12 км от места, где и случилась засада.

Историки скептически относились к этой истории на протяжении многих лет, но Finders Keepers говорит, что они обнаружили некоторые артефакты на месте, о котором говорил тот самый солдат.

Группа также заявляет, что металлодетекторы предполагают, что там что-то захоронено. Совсем скоро станет известно: потерянное золото — это сказка или настоящее сокровище.

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