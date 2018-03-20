«Дозы облучения от измерений, полученных за последние четыре года, превысили тенденции предыдущих солнечных циклов, по крайней мере, на 30%, показывая, что радиационная обстановка становится намного более интенсивной», — говорит ведущий автор исследования Натан Швадрон, профессор физики Университета из Нью-Хэмпширского космического научного центра.

«Эти условия излучения частиц представляют важные экологические факторы для космических путешествий и космической погоды, и их необходимо тщательно изучать и учитывать при планировании и проектировании будущих миссий на Луну, Марс, астероиды и за ее пределами», — добавил Швадрон.

Швадрон и его коллеги изучили наблюдения, сделанные NASA с помощью спутника Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), который вел исследование с 2009 года. В частности, они рассмотрели мощность дозы галактических космических лучей, измеренную за последние четыре года космическим лучом телескопа LRO для эффектов радиации (CRATER).

Галактические космические лучи (ГКР) представляют собой сверхэнергетические частицы — в основном протоны и атомные ядра — которые были ускорены до огромных скоростей далекими и драматическими событиями, такими как взрывы сверхновых. ГКР могут наносить убыток электронике космических аппаратов и, в больших дозах, могут вызвать лучевую болезнь у космонавтов или долгосрочные проблемы, такие как рак.

«Теперь мы знаем, что радиационная обстановка глубокого космоса, в которую мы могли бы отправить человеческий экипаж в этот момент, совершенно иная по сравнению с предыдущими миссиями на Луну», — сказал Швадрон, обращаясь к миссиям NASA « Аполлон», которые высадили шесть экипажей на лунной поверхности в период с июля 1969 года по декабрь 1972 года.

Повышение уровня ГКР связано с продолжительным растяжением низкой солнечной активности, которое происходит в течение 11-летнего цикла. Во время активных фаз магнитное поле Солнца распространяется по всей Солнечной системе более интенсивно (потоком заряженных частиц, известными как солнечный ветер), и отклоняет больше входящих ГКР.

Но активное солнце создает свои проблемы. Солнечные вспышки и выбросы корональной массы — мощные взрывы, которые посылают огромные облака перегретой плазмы, вылетающей в космос на миллионы миль в час, также могут значительно повысить уровень радиации.

И большие солнечные вспышки не ограничиваются активными периодами солнечного цикла. По словам исследователей, серия солнечных вспышек в сентябре 2017 года значительно повысила уровни радиации в космосе.

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