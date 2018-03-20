Как прогнозировали ранее эксперты, цены овощи борщевого набора в Украине выросли сразу на 15-20% в течение двух недель марта и, по словам участников рынка, будут продолжать расти. Об этом сообщают эксперты «АПК-Информ: овощи и фрукты».

В частности, капуста уже продается по 5-7 грн/кг, а свеклу и морковь и вовсе отпускают по 8-11 грн/кг. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию существенным сокращением запасов продукции и, как следствие, снижением предложения при том, что спрос, наоборот, активизируется. Более того, ряд крупных фермерских хозяйств умышленно сократил объемы реализации в ожидании дальнейшего роста цен, чем усугубляют ситуацию.

Таким образом, рынок овощей борщевого набора в очередной раз демонстрирует волатильный характер, в зависимости не только от прогнозируемых теоретически факторов, но и импульсивных решений отдельных лиц — продать сейчас, продать позже, а то и не продавать вовсе. Одно такое решение принимается сразу, но уже в течение нескольких дней влияние ощущается всеми участниками рынка.

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