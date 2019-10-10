Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В западных и северных областях кое-где небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м с, в западных областях, днем ​​в Украине, кроме крайнего востока и Приазовья, отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°, на юге страны кое-где 10-14°, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 2-7° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем ​​14-19° тепла, в Одесской области и Николаевской до 23°, на высокогорье Карпат на протяжении суток 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг осадки не ожидаются. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 7-9° тепла, днем ​​16-18°, на Киевщине ночью 4-9° тепла, днем ​​14-19°.

Синоптики прогнозируют 11 октября в Кировоградской, Днепропетровской, восточных, южных областях и Крыму дожди, грозы; на остальной территории, 12 октября в Украине без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем ​​11 октября 11-16°, на юге страны до 19°, 12 октября 14-19°. В Карпатах ночью 0-5° тепла, днем ​​11 октября 2-7°, 12 октября 7-12°.

На Киевщине 11-12 октября без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 11 октября 11-16°, 12 октября 14-19°.

Согласно прогнозу на 13-14 октября, в Украине осадков не ожидается. Температура ночью 5-10°, на побережье до 13°, днем ​​17-23°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем ​​11-16°.

В столичном регионе на 13-14 октября без осадков. Температура ночью 5-10°, днем ​​17-22°.

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