Деловые Сводки
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|Из-за отравления Скрипаля Польша раздумывает над введением собственных санкций против России
|20.03.2018 01:47
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В частности, Варшава может пойти на высылку российских дипломатов, а также ввести экономические и персональные санкции в отношении окружения президента РФ Владимира Путина. По данным источников, в польском правительстве новые санкции против России обсуждаются с прошлой недели, однако решение откладывалось до получения результатов выборов. Напомним, ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что изучает возможность введения новых мер против России.
“Мы не потерпим угрозы жизни британских подданных и всех, кто живет на британской земле, от правительства России. Мы можем быть уверены в сильной поддержке, которую мы получили от наших друзей и союзников по всему миру”, – заявила Мэй.
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