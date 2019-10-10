Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Госкино.

"Американская киноакадемия обнародовала длинный список кинопремии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм". Выдвинутый Украинским оскаровским комитетом фильм Наримана Алиева «Домой» - между картин из 93 стран мира, которые прошли отбор", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в длинный список вошел также украинско-чешско-словацко-польский фильм Вацлава Маргоула "Окрашенный птенец", который выдвинут претендентом от Чехии.

В Госкино сообщили также, что шорт лист премии "Оскар" будет объявлен 16 декабря 2019 года, а перечень номинантов - 13 января 2020 года.

Дебют Наримана Алиева в этом году будет соревноваться также за премию Европейской киноакадемии.

Как сообщал Укринформ, драма «Домой» - полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева. По сюжету, у крымского татарина Мустафы умирает его старший сын. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. Мировая премьера фильма состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. В Украине фильм был отмечен Гран-при Одесского кинофестиваля - "Золотым Дюком", который присуждается по итогам зрительского голосования.

Драма "Окрашенный птенец" является экранизацией одноименного романа Ежи Косинского. Она построена вокруг трагедии Холокоста и истории мальчика, который пытается выжить, оставшись один после смерти родственников. В фильме сыграли звезды мирового кино Скарсгорд, Удо Кир и Харви Кейтель. Мировая премьера картины состоялась в рамках основного конкурса 76-го Венецианского кинофестиваля.

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