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|20.03.2018 08:29
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Порядок выходных дней утвержден правительствомУкраинцев ждут длинные выходные на Пасху. Фото: pixabay
В 2018 году пост заканчивается 7 апреля, а Пасха выпадает на 8 число. Дата праздника в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает его переходящим.
Украинцы на Пасху 2018 будут отдыхать три дня 7, 8 (суббота и воскресенье), а также 9 апреля, понедельник, также станет выходным днем. Такой порядок выходных дней утвержден правительством.
К слову, порядок празднования Пасхи три дня касается всех сотрудников, у которых пятидневная рабочая неделя, но при этом решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает владелец или руководитель.
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