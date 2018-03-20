Погода, Новости, загрузка...
Провокационный ролик, снятый Надеждой Савченко, стал вирусным в Сети (видео)
20.03.2018 08:37
Провокационный ролик, снятый Надеждой Савченко, стал вирусным в Сети (видео) "Ба-бах, що, всра*ись", - говорит нардеп, стоя в зале Рады.

В сети появилось провокационное видео с нардепом Надеждой Савченко в Верховной Раде.

Загадочный ролик, продолжительностью в 16 секунд, был опубликован на YouTube. За считанные часы видео, на котором Савченко была немногословной, разлетелось по сети.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить