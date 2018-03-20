В сети появилось провокационное видео с нардепом Надеждой Савченко в Верховной Раде.

Загадочный ролик, продолжительностью в 16 секунд, был опубликован на YouTube. За считанные часы видео, на котором Савченко была немногословной, разлетелось по сети.

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