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|Провокационный ролик, снятый Надеждой Савченко, стал вирусным в Сети (видео)
|20.03.2018 08:37
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В сети появилось провокационное видео с нардепом Надеждой Савченко в Верховной Раде.
Загадочный ролик, продолжительностью в 16 секунд, был опубликован на YouTube. За считанные часы видео, на котором Савченко была немногословной, разлетелось по сети.Источник
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