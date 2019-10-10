Об этом он сообщил в Facebook.

"С большой благодарностью и уважением как Предстоятель автокефальной Украинской православной церкви (ПЦУ) имею честь принять уважаемую награду - «Премию Афинагора по правам человека» («Athenagoras Human Rights Award»), которая будет вручена во время торжественного приема, устроенного в Нью-Йорке 19 октября", - написал Епифаний.

Он отметил, что «Премия Афинагора по правам человека» была основана в 1986 году Национальным советом Ордена апостола святого Андрея, архонтов Вселенского Патриархата в Америке, ее лауреаты определяются Комитетом из числа духовенства и мирян.

По его словам, премия вручается лицу или организации, которая «своими действиями, намерениями и самоотверженностью последовательно демонстрирует заботу об основных правах и свободах вероисповедания для всех людей». Эту премию получали 39-й Президент США Джимми Картер, 41-й президент США Джордж Буш и его жена Барбара Буш, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев, Мать Тереза ​​из Калькутты и другие.

Митрополит Епифаний также добавил, что во время визита в США планирует провести встречи в Нью-Йорке и Вашингтоне с духовенством, общественными деятелями, представителями международных организаций и украинской диаспоры, а также с представителями государственных институтов Америки.

"Во время них мы обсудим современные религиозные и светские вызовы для Украины, представим достижения и изменения, произошедшие в последнее время, в частности в жизни нашей Церкви", - написал предстоятель ПЦУ.

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