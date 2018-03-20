Дизайнер Егор Жгун выпустил ролик «Еще шесть лет Путина», нарисованный в стиле «Симпсонов». Это продолжение известного видео «12 лет Путина за две минуты», выпущенного в 2012 году.

Новое видео размещено на YouTube-канала дизайнера. В нем за три минуты собраны ключевые события, произошедшие за время третьего президентского срока Владимира Путина: события в Сирии и Украине, убийство Бориса Немцова, допинговый скандал, нарисованная Путиным «кошка, вид сзади» на гербе, растение из денег с нефтью вместо почвы, участие Алексея Навального в выборах мэра Москвы и скандал с вмешательством в президентские выборы в США.

В видео есть пародии на министра спорта Виталия Мутко с допинг-скандалом, главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и главу Чечни Рамзана Кадырова.

YouTube-видео «Еще 6 лет Путина»: смотреть онлайн:

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