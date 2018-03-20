Об этом рассказала известная журналистка и блогер, переселенка из Крыма Лариса Волошина.

«Мы ждали явки. Для Путина было понятно, что он переизберется, но было интересно, насколько крымчане примут участие в этих выборах. Российская власть изначально не рассчитывала на тот «русский Крым», который она якобы «освобождала», — отметила Волошина.

По ее словам, в 65% крымских избирателей, которые, по официальным данным, участвовали в голосовании, входит огромное количество людей, которых просто заставили идти на выборы.

«Руководители предприятий, учебных заведений, вузов проверяли каждого по спискам. Люди в Крыму рассказывали о том, что они не захотели идти, и потом получали звонки от «звеньевых», которые требовали от них пойти на выборы под угрозой увольнения с работы и отчисления из учебных заведений. От людей требовали отчета о том, что они пошли голосовать. Именно все это вместе с вбросами дало 65%», — рассказала она.

Волошина отметила, что в голосовании участвовала «огромная армия российских чиновников и военных, которые были завезены в Крым». Также на полуострове активно голосовали пророссийские граждане.

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