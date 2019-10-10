Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

"С уходом на мифические позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот. Там за каждый метр заплачено жизнью украинских героев. Теперь военных готовят к тому, чтобы выйти из обустроенных позиций в чистое поле. Это - последствия разведения войск по так называемой "формуле Штайнмайера", – отметил экс-президент.

По мнению Порошенко, нынешняя власть должна "сказать обществу правду". В том числе и о том, что простых решений - нет, а завершить все быстро - невозможно. "Я сам когда-то должен был это признать", - добавляет политик.

Порошенко отметил, что предлагает власти несколько шагов, чтобы избежать ловушки государства агрессора, поставив во главе угла принцип "сначала - безопасность" и отвод - только при условии постоянного и всеобъемлющего прекращения огня.

Напомним, в последние годы Вооруженные силы Украины шаг за шагом очищали территории в "серой зоне" от боевиков, занимая стратегические высоты, чтобы сделать невозможными обстрелы этих территорий.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом. По его словам, в Минске Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе.

Позже представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что Зеленский будет ставить на будущей "нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии разграничения.

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