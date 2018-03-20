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|Австралиец утверждает, что обнаружил пропавший «Боинг» с помощью Гугл-карт
|20.03.2018 10:26
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Самолет вместе с пассажирами бесследно исчез 8 марта 2014 года в небе над Южно-Китайским морем.
По словам Макмахона, на фото отчетливо виден не только корпус самолета, но и то, что «Боинг» покрыт отверстиями.
По его данным, место крушения расположено в 16 километрах к югу от острова Руанд, относящегося к Сейшельским островам. Там не были проведены поиски.
Макмэхон направил свое заключение в бюро транспорта и безопасности Австралии, где допустили, что информация может быть правдивой. Будут ли возобновлять поиски — пока неизвестно.
КАК ЭТО БЫЛО
«Боинг 777″ авиакомпании Malaysia Airlinesследовал по маршруту Куала-Лумпур-Пекин и пропал 8 марта. На борту пропавшего самолета было 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Среди пассажиров были двое украинцев: одесситы 45-летний Олег Чустрак и Сергей Дейнека.
Такое таинственное исчезновение породило множество мистических слухов о пропаже самолета.
Лишь 29 июля 2015 года на французском острове Реюньон удалось найти первый фрагмент. Позже экспертизы подтвердили, что обломок принадлежал пропавшему авиалайнеру.
Затем еще фрагмент нашли в Мозамбике, и еще один — на берегу острова Маврикий.
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