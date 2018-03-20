«По данным Укргидрометцентра, 20 марта на дорогах Украины гололедица, днем в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильный снег, мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), кое-где налипание мокрого снега, гололед», – сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Осадки не прекратятся и в среду. Ночью и утром 21 марта в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях ожидается сильный снег, прирост снега будет ориентировочно 10-12 см.

Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Кроме того, 20 марта в Карпатах, а 21 марта в горах Львовской и Ивано-Франковской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

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