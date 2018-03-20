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Китайцы создали самый дорогой внедорожник в мире (фото, видео)
20.03.2018 11:46
Китайцы создали самый дорогой внедорожник в мире (фото, видео) В Китае представили внедорожник Karlmann King, над созданием которого работала команда из 1800 человек.

В его дизайне преобладают грани и углы – получилось что-то среднее между бэтмобилем и бомбардировщиком F-117 Stealth.

В салоне – дорогие кожа, замша, а еще много дерева и позолоты. Подсветка потолка имитирует звездное небо, как у Rolls-Royce.

На втором ряду установлены два отдельных сиденья с электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем. Комплектация включает несколько сейфов, огромную плазму, спутниковую связь и даже игровую приставку Play Station 4.

За доплату внедорожник могут бронировать пластинами из стали и композитных материалов.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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