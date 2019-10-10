В Киеве прошел первый платный митинг против платных митингов
10.10.2019 12:13
В Киеве прошел первый платный митинг против платных митингов
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10.10.2019
Киев, Украина
bykvu.com
27
Метки: митинги, троллинг, Демсокира.
В Киеве прошел первый платный митинг против платных митингов
Партия “Демократическая Сокира” провела первый в истории Украины официально платный митинг. За участие в митинге не только нужно было отдавать деньги, но и получить билет. “Да. Вам не послышалось. Это первый в истории митинг с платным входом. И с билетами! И с плакатами за дополнительную плату! И все это всего-навсего за 50 ваших гривен в час! Когда еще вам делали такое замечательное предложение? Дайте угадаем – вообще никогда! А для пенсионеров скидка 50%!”, – говорилось в анонсе акции. Цены за билеты на митинг стартовали от 30 грн. За возможность придти с плакатами или выступить на митинге нужно было заплатить дороже. Самые дорогие билеты, так называемые VIP-билеты, на митинг стоили 500 грн. Около сотни людей, которые пришли на платный митинг, вначале провели акцию под Верховной Радой, а потом переместились под Генеральную прокуратуру. Активисты выступали против чиновников, которые обвиняют украинцев в проплаченных митингах.