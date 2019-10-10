В Киеве прошел первый платный митинг против платных митингов

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“Да. Вам не послышалось. Это первый в истории митинг с платным входом. И с билетами! И с плакатами за дополнительную плату! И все это всего-навсего за 50 ваших гривен в час! Когда еще вам делали такое замечательное предложение? Дайте угадаем – вообще никогда! А для пенсионеров скидка 50%!”, – говорилось в анонсе акции.

Цены за билеты на митинг стартовали от 30 грн. За возможность придти с плакатами или выступить на митинге нужно было заплатить дороже. Самые дорогие билеты, так называемые VIP-билеты, на митинг стоили 500 грн.

Около сотни людей, которые пришли на платный митинг, вначале провели акцию под Верховной Радой, а потом переместились под Генеральную прокуратуру. Активисты выступали против чиновников, которые обвиняют украинцев в проплаченных митингах. Фоторепортажи Популярные теги дети, Донбасс, люди, спорт, Порошенко, футбол, автомобили, НАТО, учения, фотографы, стихийные бедствия, митинги, пейзажи, транспорт, фотопроект, фестивали, США, уикенд, мода, путешествия, аннексия Крыма, зима, ВСУ, беспорядки, выставки, политики, церковь, живопись, Карпаты, самолеты, культура, портрет, протесты, Нацгвардия, соревнования, Россия, туризм, оккупация, общество, тест-драйв, Дмитрий Дятлов, Майдан, Львів, Верховная Рада, кошки, музыка, Сергей Смоленцев, досуг, искусство, фотоподборки, архитектура, ЗСУ, Александр Зубко, бизнес, столкновения, экология, марш, дизайн, природа, Шахтер, животные, ВМС, женщины, #Євромайдан, Одесса, заводы, праздники, акции, корабли, выборы, Динамо, город, традиции, катастрофы, парады, авиация, Львов, история, мотоциклы, юмор, война, Киев, АТО, фотография, знаменитости, полиция, вера, джаз, мир, военная техника, суд, технологии, концерты, милиция, Саакашвили, фотоконкурсы, солдат, политика, Путин, цирк Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис дети, Донбасс, люди, спорт, Порошенко, футбол, автомобили, НАТО, учения, фотографы, стихийные бедствия, митинги, пейзажи, транспорт, фотопроект, фестивали, США, уикенд, мода, путешествия, аннексия Крыма, зима, ВСУ, беспорядки, выставки, политики, церковь, живопись, Карпаты, самолеты, культура, портрет, протесты, Нацгвардия, соревнования, Россия, туризм, оккупация, общество, тест-драйв, Дмитрий Дятлов, Майдан, Львів, Верховная Рада, кошки, музыка, Сергей Смоленцев, досуг, искусство, фотоподборки, архитектура, ЗСУ, Александр Зубко, бизнес, столкновения, экология, марш, дизайн, природа, Шахтер, животные, ВМС, женщины, #Євромайдан, Одесса, заводы, праздники, акции, корабли, выборы, Динамо, город, традиции, катастрофы, парады, авиация, Львов, история, мотоциклы, юмор, война, Киев, АТО, фотография, знаменитости, полиция, вера, джаз, мир, военная техника, суд, технологии, концерты, милиция, Саакашвили, фотоконкурсы, солдат, политика, Путин, циркВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи bykvu.com Киев, Украина 10.10.2019



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