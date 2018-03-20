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|На новом онлайн-ресурсе украинцы смогут отслеживать динамику цен в стране
|20.03.2018 12:18
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Об этом заявили Офисе эффективного регулирования (BRDO).
“Инструмент позволяет в несколько кликов увидеть, как меняются цены на популярные продукты в Украине, и уже на основе этого материала делать собственные выводы”, — рассказал глава Офиса Алексей Гончарук.
На сайте “Платформа эффективного регулирования“ доступен инфляционный калькулятор, который позволяет оценить, как меняются цены в стране. С помощью онлайн-конструктора можно подобрать продукты, из которых состоит блюдо, избрать временной промежуток, а затем увидеть, как менялась цена на каждый ингредиент в отдельности и на все блюдо в целом.
Отметим, онлайн-сервис автоматически собирает данные из открытых источников (Госстат, НБУ, Всемирный банк, Евростат) и фиксирует ежедневную динамику цен на товары по данным крупнейших онлайн-супермаркетов.
Информация представлена также в региональном разрезе по областям. Динамика цен на потребительском рынке в регионах обновляется каждые две недели, а динамика цен в онлайн-магазинах обновляется ежедневно.
Индексы потребительских цен актуализируются каждую неделю.
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