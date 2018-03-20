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|Из-за изменения Россией демографического состава Крыма Украине будет еще сложнее вернуть себе аннексированный полуостров
|20.03.2018 12:34
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Об этом пишет российский и украинский журналист Евгений Киселев в своей статье для издания «Новое время».
«Сейчас российские власти делают одну ужасную вещь, которая с точки зрения международных законов является абсолютным преступлением. Россия, условно говоря, осуществляет демографическую регуляцию населения Крыма: переселяет на полуостров россиян из материка, особенно подневольных государственных служащих, а на их место селит коренных крымских жителей», — отметил Киселев.
Он отметил, что к моменту решения дилеммы с возвращением Украине аннексированного Крыма демографическая ситуация на полуострове может существенного измениться, что еще больше усугубит проблему.
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