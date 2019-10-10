Об этом сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Законом предусмотрено совершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности относительно правовой охраны географических указаний путем внесения соответствующих изменений в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, Закон Украины "Об охране прав на намек происхождения товаров", Декрет Кабинета министров Украины "О государственной пошлине".

"Внедрение этого закона будет помогать адаптации актов национального законодательства к праву Европейского Союза, а также выполнению обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом", - говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, 20 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических указаний".

Законом предусматривается имплементация в национальное законодательство требований статей 204-207 Соглашения об ассоциации, а также положений Регламента (ЕС) №1151/2012 Европейского парламента и совета от 21 ноября 2012 года о качестве сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания.

Согласно документу, определяется термин "географическое указание" как наименование места, которое идентифицирует товар, который происходит из определенного географического места и имеет особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом этим географическим местом происхождения, и хотя бы один из этапов его производства осуществляется на определенной географической территории.

Географическое намек является знаком, который наносится на продукт и удостоверяет его высокое качество, многолетнюю традицию производства и особую связь с территорией, где его производят. Географические указания помогли получить мировое признание таким продуктам, как шампанское, коньяк, сыры рокфор, пармезан и многие другие.

Существует много продуктов, названия которых не разрешается использовать незарегистрированным производителям. Так, по Соглашению об ассоциации с ЕС, Украина до 2026 года должна отказаться от использования защищенного географического указания "коньяк", следовательно сейчас для украинского коньяка ищут другое название.

Также в Украине уже начат процесс регистрации первого продукта с защищенным географическим указанием украинского происхождения. 19 декабря 2018 года в Минэкономики подана заявка на регистрацию географического указания "Гуцульская овечья брынза", которая в будущем станет основанием для охраны этого указания и в Евросоюзе.

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