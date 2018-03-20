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«Просто у них нету времени», — Кремль отреагировал на отсутствие поздравлений от Трампа
20.03.2018 13:06
«Просто у них нету времени», — Кремль отреагировал на отсутствие поздравлений от Трампа Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие поздравлений с победой на выборах Владимиру Путину от главы США Дональда Трампа, заявив, что в Кремль поступает множество звонков и писем.

«Не нужно считать это недружественным шагом. Президент остается открытым к сотрудничеству там, где нам интересно. Много звонков. Кто-то в силу графика не может, кто-то — по иным причинам. Ну и утро вечера мудренее», — заявил Песков в ответ на информацию о том, что Трамп может не поздравить Путина с победой.

Также спикер заявил, что ему трудно ответить на вопрос, поступали ли письменные поздравления от США. Песков заявил, что писем много и сложно сказать, есть ли между них от Трампа.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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