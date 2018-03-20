«Не нужно считать это недружественным шагом. Президент остается открытым к сотрудничеству там, где нам интересно. Много звонков. Кто-то в силу графика не может, кто-то — по иным причинам. Ну и утро вечера мудренее», — заявил Песков в ответ на информацию о том, что Трамп может не поздравить Путина с победой.

Также спикер заявил, что ему трудно ответить на вопрос, поступали ли письменные поздравления от США. Песков заявил, что писем много и сложно сказать, есть ли между них от Трампа.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира