Мировое общество, в частности Великобритания, США, а со вчерашнего дня еще и Польша, начали говорить о санкциях против России в результате происшествия, так как они подозревают, что это все дело рук Москвы.

Один из руководителей проекта по созданию яда “Новичок” Леонид Ринк высказал свое мнение относительно инцидента в британском Солсбери с отравлением бывшего разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В комментарии РИА “Новости” он отметил, что Российская Федерация вряд ли имеет к этому отношение, ведь во время проведения настоящей диверсионной операции никто в живых бы не остался.

Так, химик подчеркнул, что подобного рода безграмотность мнимых диверсантов является просто недопустимой и даже смешной. При этом Ринк отметил, что Российская Федерация никогда бы не стала применять для ликвидации препарат отечественного производства.

В это же время химик прокомментировал версию, что яд мог попасть в Великобританию в чемодане дочери Сергея Скрипаля Юлии, которая отравилась вместе со своим отцом. По утверждению Ринка, если бы это было так, то химическое вещество оказало бы моментальное действие, и Юлия Скрипаль до Лондона бы не доехала.

Помимо того, химик не исключает вариант, что британские ученые могли самостоятельно изготовить “Новичок” или аналог этого вещества, чтобы потом использовать его против Скрипалей.

Ринк подчеркнул, что Великобритания не предоставляет Москве образец яда, так как по содержанию примесей можно будет безошибочно узнать, где было изготовлено вещество.

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