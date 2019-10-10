10 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: “Коньяка” больше не будет - Президент подписал закон о защите географических брендов • Киев и пригород образовали агломерацию • А и Б: Зеленский раскрыл два плана по Донбассу • Азербайджанская компания готова купить второго по величине мобильного оператора в Украине • В результате отвода войск Украина потеряет около 30 населенных пунктов – экс-президент • Епифаний получит премию патриарха Афинагора в области прав человека • Украинские фильмы "Домой" и "Окрашенный птенец" - в лонглисте “Оскара”все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, Донбасс, формула Штайнмаера. 10 октября 40политика, Донбасс, формула Штайнмаера. Її обговорюють в соцмережах і коментують у Кремлі. Вона спричинила масові протести в Україні. Що таке формула Штайнмаєра — пояснюємо коротко і зрозуміло. Фоторепортажи Популярные теги ВСУ, путешествия, цирк, вера, дети, фотоконкурсы, протесты, традиции, фотография, АТО, Львов, Саакашвили, футбол, кошки, беспорядки, концерты, оккупация, женщины, столкновения, юмор, Киев, самолеты, Порошенко, солдат, уикенд, Верховная Рада, США, Донбасс, Россия, знаменитости, Александр Зубко, дизайн, музыка, мода, Путин, зима, экология, Одесса, мотоциклы, Карпаты, корабли, автомобили, портрет, пейзажи, ВМС, выборы, джаз, живопись, животные, Майдан, праздники, Сергей Смоленцев, учения, фотографы, общество, военная техника, Нацгвардия, политика, искусство, культура, люди, архитектура, авиация, история, Дмитрий Дятлов, соревнования, политики, город, Львів, церковь, природа, тест-драйв, НАТО, акции, митинги, Шахтер, аннексия Крыма, технологии, транспорт, фотоподборки, война, выставки, ЗСУ, фестивали, милиция, #Євромайдан, досуг, бизнес, фотопроект, стихийные бедствия, туризм, спорт, парады, мир, заводы, суд, полиция, катастрофы, марш, Динамо Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис ВСУ, путешествия, цирк, вера, дети, фотоконкурсы, протесты, традиции, фотография, АТО, Львов, Саакашвили, футбол, кошки, беспорядки, концерты, оккупация, женщины, столкновения, юмор, Киев, самолеты, Порошенко, солдат, уикенд, Верховная Рада, США, Донбасс, Россия, знаменитости, Александр Зубко, дизайн, музыка, мода, Путин, зима, экология, Одесса, мотоциклы, Карпаты, корабли, автомобили, портрет, пейзажи, ВМС, выборы, джаз, живопись, животные, Майдан, праздники, Сергей Смоленцев, учения, фотографы, общество, военная техника, Нацгвардия, политика, искусство, культура, люди, архитектура, авиация, история, Дмитрий Дятлов, соревнования, политики, город, Львів, церковь, природа, тест-драйв, НАТО, акции, митинги, Шахтер, аннексия Крыма, технологии, транспорт, фотоподборки, война, выставки, ЗСУ, фестивали, милиция, #Євромайдан, досуг, бизнес, фотопроект, стихийные бедствия, туризм, спорт, парады, мир, заводы, суд, полиция, катастрофы, марш, ДинамоВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Її обговорюють в соцмережах і коментують у Кремлі. Вона спричинила масові протести в Україні. Що таке формула Штайнмаєра — пояснюємо коротко і зрозуміло. 10.10.2019



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