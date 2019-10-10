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10.10.2019
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Метки: политика, Донбасс, формула Штайнмаера.
10 октября
Її обговорюють в соцмережах і коментують у Кремлі. Вона спричинила масові протести в Україні. Що таке формула Штайнмаєра — пояснюємо коротко і зрозуміло.