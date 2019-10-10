«Запитай: що шепоче Богдан?»: митинг перед пресс-марафоном Зеленского

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Марафон стартовал с 10:00. Об этом сообщает Информатор с Kyiv Food Market. Представители медиа задают вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы меняют друг друга каждые полчаса. Всем журналистам, кто подавал документы на аккредитацию, пришел ответ на почту около 22:00 9 октября, в котором было указано точное время, когда их группа журналистов будет общаться с Президентом. Предварительно, марафон будет идти весь день, больше 10 часов. Саму встречу представители СМИ еще вчера окрестили как «встреча на рынке». Такая неформальная встреча (вне привычных стен Офиса Президента) — в новинку для прессы.

До 20 людей небольшими группами или с одиночными пикетами протестуют перед зданием Kyiv Food Market в Киеве. Перед зданием два человека стоят с большим транспарантом "Мэр Днипра Филатов грабит". Около 10 представителей партии "Всеукраинское объединение "Свобода" держат небольшие табличками "Спроси" с вопросами, которые, по их мнению, стоит задать Президенту: "почему не сложили мандат кнопкодавы?", "когда закончится эпоха бедности?", "что шепчет Богдан?" и т.д. Два человека пришли с плакатами с просьбой уволить председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Перед зданием ходят еще несколько людей с различными плакатами. Они ничего не скандируют. Ситуация спокойная. Фоторепортажи Популярные теги кошки, авиация, Путин, знаменитости, история, Донбасс, юмор, стихийные бедствия, экология, аннексия Крыма, ВМС, США, полиция, АТО, НАТО, Львов, мода, Нацгвардия, люди, учения, животные, Александр Зубко, общество, традиции, Майдан, солдат, фотографы, суд, милиция, спорт, Верховная Рада, выборы, женщины, Шахтер, Порошенко, культура, #Євромайдан, церковь, политика, политики, джаз, технологии, корабли, митинги, Дмитрий Дятлов, транспорт, дети, Одесса, футбол, оккупация, зима, праздники, фестивали, тест-драйв, военная техника, акции, фотопроект, город, Саакашвили, мир, досуг, фотография, война, фотоконкурсы, пейзажи, ЗСУ, бизнес, беспорядки, природа, выставки, путешествия, музыка, соревнования, протесты, Россия, мотоциклы, Карпаты, Сергей Смоленцев, концерты, ВСУ, вера, живопись, заводы, туризм, марш, искусство, цирк, дизайн, архитектура, портрет, самолеты, автомобили, столкновения, фотоподборки, Динамо, катастрофы, Львів, парады, уикенд, Киев Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис кошки, авиация, Путин, знаменитости, история, Донбасс, юмор, стихийные бедствия, экология, аннексия Крыма, ВМС, США, полиция, АТО, НАТО, Львов, мода, Нацгвардия, люди, учения, животные, Александр Зубко, общество, традиции, Майдан, солдат, фотографы, суд, милиция, спорт, Верховная Рада, выборы, женщины, Шахтер, Порошенко, культура, #Євромайдан, церковь, политика, политики, джаз, технологии, корабли, митинги, Дмитрий Дятлов, транспорт, дети, Одесса, футбол, оккупация, зима, праздники, фестивали, тест-драйв, военная техника, акции, фотопроект, город, Саакашвили, мир, досуг, фотография, война, фотоконкурсы, пейзажи, ЗСУ, бизнес, беспорядки, природа, выставки, путешествия, музыка, соревнования, протесты, Россия, мотоциклы, Карпаты, Сергей Смоленцев, концерты, ВСУ, вера, живопись, заводы, туризм, марш, искусство, цирк, дизайн, архитектура, портрет, самолеты, автомобили, столкновения, фотоподборки, Динамо, катастрофы, Львів, парады, уикенд, КиевВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи censor.net.ua, informator.ua, ukranews.com Киев, Украина 10.10.2019



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