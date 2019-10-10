«Запитай: що шепоче Богдан?»: митинг перед пресс-марафоном Зеленского
10.10.2019 13:10
«Запитай: що шепоче Богдан?»: митинг перед пресс-марафоном Зеленского
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«Запитай: що шепоче Богдан?»: митинг перед пресс-марафоном Зеленского
В четверг, 10 октября, Владимир Зеленский собрал все СМИ Украины на пресс-марафон на новой столичной локации Kyiv Food Market. О своем намерении пообщаться с журналистами Офис Президента сообщил за сутки до самого события. Марафон стартовал с 10:00. Об этом сообщает Информатор с Kyiv Food Market. Представители медиа задают вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы меняют друг друга каждые полчаса. Всем журналистам, кто подавал документы на аккредитацию, пришел ответ на почту около 22:00 9 октября, в котором было указано точное время, когда их группа журналистов будет общаться с Президентом. Предварительно, марафон будет идти весь день, больше 10 часов. Саму встречу представители СМИ еще вчера окрестили как «встреча на рынке». Такая неформальная встреча (вне привычных стен Офиса Президента) — в новинку для прессы. До 20 людей небольшими группами или с одиночными пикетами протестуют перед зданием Kyiv Food Market в Киеве. Перед зданием два человека стоят с большим транспарантом "Мэр Днипра Филатов грабит". Около 10 представителей партии "Всеукраинское объединение "Свобода" держат небольшие табличками "Спроси" с вопросами, которые, по их мнению, стоит задать Президенту: "почему не сложили мандат кнопкодавы?", "когда закончится эпоха бедности?", "что шепчет Богдан?" и т.д. Два человека пришли с плакатами с просьбой уволить председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Перед зданием ходят еще несколько людей с различными плакатами. Они ничего не скандируют. Ситуация спокойная.