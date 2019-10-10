 Укрспирт будет приватизирован - Милованов - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Укрспирт будет приватизирован - Милованов
10.10.2019 13:29
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины назвал данную отрасль одной из самых коррумпированных.  

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины  Тимофей Милованов заявил о приватизации Укрспирта. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По мнению министра, данную отрасль необходимо демонополизировать.

“Начинаем двигаться по Укрспирту. Это одно из самых коррумпированных и криминальных направлений“ - отметил министр. Был назначен мой советник по вопросу Укрспирта Сергей Блескун. Укрспирт будем передавать на приватизацию. Отрасль демонополизируем. Над деталями концепции работаем - подчеркнул он

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