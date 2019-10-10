Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о приватизации Укрспирта. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По мнению министра, данную отрасль необходимо демонополизировать.

“Начинаем двигаться по Укрспирту. Это одно из самых коррумпированных и криминальных направлений“ - отметил министр. Был назначен мой советник по вопросу Укрспирта Сергей Блескун. Укрспирт будем передавать на приватизацию. Отрасль демонополизируем. Над деталями концепции работаем - подчеркнул он





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