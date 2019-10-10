В Украине планируют отказаться от медицинских документов и медицинских справок из-за коррупционной составляющей, которую они могут нести.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в четверг, 10 октября.

«Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского Союза. Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу здравоохранения», - отмечает министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Отмечается, что Минздрав будет принимать предложения от граждан и профессионального медицинского сообщества по дерегуляции и отмене устаревшей медицинской документации с 9 по 15 октября.

«На этой неделе в Министерстве состоятся совещания с представителями врачебных ассоциаций и профильными специалистами. Начнут работать рабочие группы, перед которыми Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая поставила задачу разработать документы и проекты решений по отмене устаревших медицинских справок», - говорится в сообщении Минздрава.

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