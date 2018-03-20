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Надежда Савченко уверена, что Администрация президента собирается ее ликвидировать
20.03.2018 16:09
Надежда Савченко уверена, что власть президента собирается ее ликвидировать Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что власть президента пытается ее ликвидировать.

Об этом она сказала на брифинге 20 марта.

«Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ с Банковой на мою физическую ликвидацию от Таранова (Андрея, замглавы АП). Вскоре после этого он умер. Второй раз я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ по моей ликвидации. Опять таки с Банковой. Моя сестра лично ездила общаться с Валерием Кондратюком (бывший начальник Главного управления разведки Минобороны, сейчас — заместитель главы АП), чтобы это остановить. В третий раз меня предупредили, что стою под ликвидацией с Банковой, и назвали подразделение специальных сил, которое будет выполнять эту работу», — заявила Савченко.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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