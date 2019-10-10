|Украина уменьшила в три раза транзит нефтепродуктов
|10.10.2019 14:07
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Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95".
Все транзитные перевозки нефтепродуктов осуществлялись в направлении Молдовы.
За отчетный месяц было транзитировано 3800 т дизельного топлива, что на 60% меньше показателя августа прошлого года. Весь объем пришелся на поставки из Беларуси.
Транзит бензинов в сентябре составил 1700 т. Весь ресурс был отправлен из Беларуси в Молдову.
За девять месяцев 2019 года транзит нефтепродуктов составил 88300 т, что на 24% ниже показателя аналогичного периода 2018 года.