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Украина уменьшила в три раза транзит нефтепродуктов
10.10.2019 14:07
Транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге через территорию Украины в сентябре сократились в три раза, до 5500 т, по сравнению с объемами сентября 2018 года (18000 т).

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Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95".

Все транзитные перевозки нефтепродуктов осуществлялись в направлении Молдовы.

За отчетный месяц было транзитировано 3800 т дизельного топлива, что на 60% меньше показателя августа прошлого года. Весь объем пришелся на поставки из Беларуси.

Транзит бензинов в сентябре составил 1700 т. Весь ресурс был отправлен из Беларуси в Молдову.

За девять месяцев 2019 года транзит нефтепродуктов составил 88300 т, что на 24% ниже показателя аналогичного периода 2018 года.

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