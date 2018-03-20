Террористы так называемой ДНР намерены провести 26-27 марта в оккупированном Донецке заседания некого фейкового «народного трибунала над представителями украинских властей», на который вызывают президента Украины Петра Порошенко.

Об этом заявила представитель «трибунала» Елена Шишкина.

По ее словам, в состав «народного трибунала» вошли жители Донбасса, а подсудимыми по обвинению в военных преступлениях против жителей Донбасса являются действующие украинские власти, в том числе Порошенко, министр обороны Украины Степан Полторак, глава Генштаба ВС Украины Виктор Муженко, передает РИА Новости.

«Сегодня на рабочем заседании принято решение о вызове их в качестве подсудимых через электронной почты. В администрацию данных должностных лиц будут направлены вызовы, и сегодня до конца дня текст вызова появится на сайте «народного трибунала». Если они не явятся, либо не явятся какие-то их представители, то законодательство предусматривает рассмотрение дела в отношении них без их присутствия», — рассказала пособница террористов.

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