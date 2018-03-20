По имеющейся информации, случай произошел в школе Грейт-Миллс в округе Сент-Мэри.

По некоторым данным, речь идет как минимум об одном погибшем. На место происшествия прибыли полиция и ФБР, которые оцепили здание школы.

Офис шерифа округа Сент-Мэри подтвердил информацию об «инциденте», и попросил родителей не приводить детей на занятия. При этом власти подчеркнули, что ситуация находится под контролем.

«Привет, Twitter. Я нахожусь в школе Грейт-Миллс. Моя школа под угрозой блокировки, кто-то уже, вероятно, мертв. Пожалуйста, помолитесь за нас», — написала одна из учениц в Twitter.

Другой из учеников рассказал CNN, что полиция проникла в здание школы и вывела детей.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира