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|Порошенко забывает, что он уже не президент - Зеленский
|10.10.2019 14:25
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Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления экс-президента Петра Порошенко относительно “формулы Штайнмайера“.
“Ошибка Порошенко в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана. Он забывает, что он уже не президент“, - подчеркнул Зеленский. “Я боюсь, что он в это не верит и это проблема на физическом уровне. Он против разведения сил и ему кажется, что в связи с этим может быть Майдан ... он подталкивает людей и своими СМИ, и своими действиями“, - считает президент.
В то же время Зеленский признал, что Офис президента недостаточно хорошо объяснил населению позицию Украины по “формуле Штайнмайера“ и это было ошибкой. Однако именно согласование формулы Зеленский не считает ошибкой.