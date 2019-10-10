В єдності сила: як морскі піхотинці здобували право носити штормовий берет

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"Проходження смуги перешкод з фізичної та психологічної точки зору — справжнє випробування тіла та волі. Не всі здатні пройти цей іспит, але цього разу відсоток подолання був достатньо високий. Ми можемо пишатися нашими побратимами, які гідно справилися з поставленими завданнями", - наголосив начальник фізичної підготовки і спорту капітан Олександр Одегов. Фоторепортажи Популярные теги авиация, Александр Зубко, США, самолеты, протесты, экология, суд, стихийные бедствия, парады, выставки, традиции, концерты, милиция, Россия, катастрофы, Майдан, Донбасс, Одесса, дизайн, АТО, соревнования, общество, политика, фотографы, фотография, Саакашвили, Верховная Рада, автомобили, пейзажи, досуг, митинги, тест-драйв, юмор, выборы, уикенд, мир, мотоциклы, корабли, заводы, Шахтер, спорт, вера, столкновения, церковь, ВМС, праздники, джаз, портрет, Карпаты, путешествия, солдат, футбол, марш, транспорт, беспорядки, технологии, город, архитектура, культура, история, Сергей Смоленцев, знаменитости, фотопроект, ЗСУ, люди, акции, Львов, природа, мода, туризм, #Євромайдан, война, Путин, фотоконкурсы, женщины, Дмитрий Дятлов, аннексия Крыма, оккупация, Львів, НАТО, полиция, ВСУ, музыка, учения, Порошенко, искусство, бизнес, военная техника, Киев, фестивали, Нацгвардия, политики, животные, зима, живопись, кошки, фотоподборки, цирк, Динамо, дети Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис авиация, Александр Зубко, США, самолеты, протесты, экология, суд, стихийные бедствия, парады, выставки, традиции, концерты, милиция, Россия, катастрофы, Майдан, Донбасс, Одесса, дизайн, АТО, соревнования, общество, политика, фотографы, фотография, Саакашвили, Верховная Рада, автомобили, пейзажи, досуг, митинги, тест-драйв, юмор, выборы, уикенд, мир, мотоциклы, корабли, заводы, Шахтер, спорт, вера, столкновения, церковь, ВМС, праздники, джаз, портрет, Карпаты, путешествия, солдат, футбол, марш, транспорт, беспорядки, технологии, город, архитектура, культура, история, Сергей Смоленцев, знаменитости, фотопроект, ЗСУ, люди, акции, Львов, природа, мода, туризм, #Євромайдан, война, Путин, фотоконкурсы, женщины, Дмитрий Дятлов, аннексия Крыма, оккупация, Львів, НАТО, полиция, ВСУ, музыка, учения, Порошенко, искусство, бизнес, военная техника, Киев, фестивали, Нацгвардия, политики, животные, зима, живопись, кошки, фотоподборки, цирк, Динамо, детиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Україна 10.10.2019



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