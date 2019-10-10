В єдності сила: як морскі піхотинці здобували право носити штормовий берет
10.10.2019 14:43
В єдності сила: як морскі піхотинці здобували право носити штормовий берет
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10.10.2019
Україна
36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського
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Метки: морская пехота, ЗСУ.
В єдності сила: як морскі піхотинці здобували право носити штормовий берет
У вівторок, 8 жовтня, військовослужбовці окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-Морських Сил ЗС України подолали смугу перешкод на право носити штормовий берет. Головною метою даного заходу є підготовка морських піхотинців до виконання надскладних бойових завдань за призначенням. На дистанцію вийшло шість груп, по десять кандидатів. Військовослужбовці мали пройти дистанцією понад 5 кілометрів на пересічній місцевості з природними перешкодами та штучними інженерними загородженнями. А також подолання водної перешкоди за допомогою плавзасобів та в брід. "Проходження смуги перешкод з фізичної та психологічної точки зору — справжнє випробування тіла та волі. Не всі здатні пройти цей іспит, але цього разу відсоток подолання був достатньо високий. Ми можемо пишатися нашими побратимами, які гідно справилися з поставленими завданнями", - наголосив начальник фізичної підготовки і спорту капітан Олександр Одегов.