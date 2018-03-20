Такой договоренности удалось достичь в ходе официального визита главы государства в Катар, говорится на сайте Администрации президента.

«Поставка катарского природного сжиженного газа возможна через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор», – отметил Порошенко.

По его словам, переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

«Эти источники поставок сжиженного газа от надежного партнера Украины – Катара создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности», – резюмировал Порошенко.

Президент Украины также договорился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани о проведении межправительственной экономической комиссии в 2018 году.

В ходе встречи главы государств отметили рост показателей двусторонней торговли и высказали обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и оборонной сферах, а также в областях энергетики, транспорта, медицины, образования и туризма.

Во время переговоров речь шла об усилении сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике и сфере транспортной инфраструктуры, в частности портовой отрасли.

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