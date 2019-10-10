Будущая артистка родилась в 1947 году в многодетной семье в селе Неделище, что на Житомирщине. Она была пятым ребенком из одиннадцати детей. Нина училась в школе-интернате села Потиевка.

В 1968 году Матвиенко окончила обучение в вокальной студии при Украинском народном хоре имени Г. Г. Веревки и стала его солисткой.

В 24 года Нина Митрофановна вышла замуж за художника Петра Гончара. У супругов родилось двое сыновей – Иван и Андрей, а также дочка Антонина.

В 1979 году Матвиенко стала заслуженной артисткой, а в 1985 году получила звание Народной артистки УССР. Кроме того, артистка снималась в телеспектаклях и художественных фильмах, озвучила ряд документальных кинофильмов и радиопрограмм. А в 1989 году она стала членом Союза кинематографистов Украины.

Также Нина Матвиенко преподает в Киевском национальном университете культуры и искусств. Она является профессором кафедры музыкального искусства.

Несколько лучших песен именинницы:

- “Ой у вишневому саду“

- “Чарiвна скрипка“

- “Ой, летiли дикi гуси“

- “Пісня про матір“

- “Квітка Душа“





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