Народный депутат Надежда Савченко заявила, что не планировала устраивать в Раде теракт, а только лишь хотела показать власти, что она смертна. Об этом она сказала во вторник, 20 марта, во время брифинга.

По ее словам, вся эта история была не более, чем политической провокацией.

«Мне было очень важно, чтобы в это поверили. Для того, чтобы власть поняла, что она также смертна. Это не теракт, это политическая провокация. Все, что происходит в стенах Верховной Рады — это теория абсурда», — сказала Савченко.

«Мне было важно, чтобы они выставили себя на таком смешном уровне, в таких смешных красках, особенно перед европейскими политиками», — добавила она.

Нардеп также отметила, что хотела посмотреть «на мировую реакцию», а также реакцию украинцев, медиа и парламентариев.

Она подчеркнула, что не было никакого плана теракта, а только «понимание создания абсурда» и видение, как собираются решать этот «абсурд», если он случится.

«Даже эта политическая провокация направлена ​​на то, чтобы стабилизировать ситуацию в Украине», — сказала нардеп.

Она добавила, что уже два года находится в Верховной Раде и «если бы хотела что-то сделать, то уже сделала бы».

Отвечая на вопрос, для чего нужно было привозить оружие из неподконтрольных Украине территорий, нардеп ответила:

«Что касается оружия, я не вникала во все спецоперации. Я сказала теоретически, для чего может использоваться оружие. В первую очередь, чтобы посмотреть, какое есть оружие и откуда оно. Или оно продано с наших территорий со взорванных складов, или из России с заводов-производителей, или оно создается на местах».

Также она добавила, что ей было интересно, как будут использовать это оружие спецслужбы в интересах Украины и для защиты Украины.

На вопрос, когда ей стало известно, что за ней следят, Савченко ответила:

«Я с «объектом А» живу уже практически год, писать они стали позже».

«Когда мне стало понятно, что «объект А» является приставленным ко мне … наверное я приберегу эту историю для суда, так как разовьются фантазии… Но мне очень быстро стало это известно по поведению объекта. Человек, который подходит к тебе с чистыми помыслами, так не поступает «, — рассказала она.

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