Деловые Сводки
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|Зеленский: У всех министров испытательный срок, не будет реальных результатов - уволим
|10.10.2019 15:20
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все новоназначенные министр находятся на испытательном сроке. Об этом он заявил во время пресс-марафона.
Кроме того, президент пообещал масштабный мониторинг деятельности всех министров. Если показатели будут низкими, членов правительства уволят до конца текущего года.
Есть испытательный срок. Я всем министрам сказал, и всем правоохранителям. Я сказал откровенно: реальные дела, действенные дела. Пожалуйста, принесите нам к концу года. Не будет - мы всех уволим, - заявил президент.
Кроме того, Зеленский отметил, что борется за то, чтоб украинские министерства были лучшими в мире.