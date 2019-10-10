 Зеленский: У всех министров испытательный срок, не будет реальных результатов - уволим - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский: У всех министров испытательный срок, не будет реальных результатов - уволим
10.10.2019 15:20
Зеленский сделал новое заявление касательно Кабмина.  

Kabmin_10.10.19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все новоназначенные министр находятся на испытательном сроке. Об этом он заявил во время пресс-марафона.

Кроме того, президент пообещал масштабный мониторинг деятельности всех министров. Если показатели будут низкими, членов правительства уволят до конца текущего года.

Есть испытательный срок. Я всем министрам сказал, и всем правоохранителям. Я сказал откровенно: реальные дела, действенные дела. Пожалуйста, принесите нам к концу года. Не будет - мы всех уволим, - заявил президент.

Кроме того, Зеленский отметил, что борется за то, чтоб украинские министерства были лучшими в мире.

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