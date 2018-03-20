Видео полярного медвежонка, впервые за последние 25 лет родившегося в Великобритании, опубликовали в сети.

Сообщение о том, что в шотландском Highland Wildlife Park родился медвежонок, появилось еще 3 января этого года. Медведица Виктория родила детеныша еще в декабре в результате двухлетнего проекта по разведению этих животных в неволе.

«Мы в полном восторге, но не празднуем преждевременно. Медвежата имеют высокий уровень смертности в первые недели жизни из-за их неразвитой иммунной системы. Мать должна чувствовать себя в полной безопасности, иначе она может покинуть или убить детеныша», — заявила главная смотрительница парка Уна Ричардсон.

Новорожденные белые медвежата появляются слепыми и весят чуть больше, чем морская свинка. Через месяц они только открывают глаза. Полностью зависят от своей матери. Она кормит их жирным насыщенным молоком, чтобы они быстро росли, набирали вес до 10-12 кг до момента, когда они оставляют свой приют, говорят в зоопарке.

В течение трех месяцев мать и детеныш прятались от человеческих глаз за забором. Ученые долго не могли определить пол медвежонка. Он оказался мальчиком. Отца ребенка, Арктоса, можно увидеть в его частном вольере.

Уна Ричардсон рассказала о том, как Виктория впервые вывела сына на прогулку.

«Сначала она вышла сама, чтобы поесть, попить и покачаться по снегу. Мы знали, что ее детеныш вскоре выйдет за ней. Но не могли быть уверены во времени.

Как-то я приехала в Виктории, чтобы проверить, имеет ли она питьевую воду и еду. Она сейчас восстанавливается после четырех месяцев, когда жила исключительно на запасе жира. Вдруг я увидела маленький пушистый комочек рядом с ней. Я сначала не поверила глазам. У нас есть чувствительные к движению камеры и они сняли их прогулку «, — вспоминает женщина.

Британские зоологи течение 25 лет пытались разводить белых медведей в неволе, но у них ничего не получалось. Детеныш, скорее только, спровоцирует бум для посетителей для Highland Wildlife Park, предусматривают они.

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