Случай на Привозе: как в Одессе трамваи с малолитражкой воевали
10.10.2019 15:38
10 октября
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Где как не в столице юмора Одессе могут происходить такие курьезные ситуации? Автоледи на два часа оставила свою малолитражку Cherry QQ на "пятачке" около знаменитого рынка "Привоз" и стала героиней соцсетей (а также, в итоге, оплатила штраф). Итак, внимание на экран.