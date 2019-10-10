10 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Зеленский: У всех министров испытательный срок, не будет реальных результатов - уволим • Сегодня день рождения Нины Матвиенко • Порошенко забывает, что он уже не президент - Зеленский • Минздрав планирует отменить медсправки • Укрспирт будет приватизирован - Милованов • Украина уменьшила в три раза транзит нефтепродуктов • “Коньяка” больше не будет - Президент подписал закон о защите географических брендоввсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Одесса, парковки, ПДД, курьезы, камеры наблюдения. 10 октября 123Одесса, парковки, ПДД, курьезы, камеры наблюдения. Где как не в столице юмора Одессе могут происходить такие курьезные ситуации? Автоледи на два часа оставила свою малолитражку Cherry QQ на "пятачке" около знаменитого рынка "Привоз" и стала героиней соцсетей (а также, в итоге, оплатила штраф). Итак, внимание на экран. Фоторепортажи Популярные теги учения, дизайн, соревнования, США, музыка, дети, мода, природа, АТО, ЗСУ, война, заводы, спорт, экология, Карпаты, туризм, Донбасс, марш, аннексия Крыма, самолеты, беспорядки, Одесса, Саакашвили, Верховная Рада, Александр Зубко, фотографы, солдат, джаз, Дмитрий Дятлов, Путин, ВМС, Майдан, искусство, оккупация, катастрофы, #Євромайдан, праздники, политики, ВСУ, юмор, суд, транспорт, авиация, парады, общество, тест-драйв, протесты, кошки, живопись, фестивали, стихийные бедствия, фотография, бизнес, уикенд, город, досуг, фотоконкурсы, пейзажи, милиция, портрет, Сергей Смоленцев, традиции, Россия, мир, Динамо, Шахтер, цирк, фотоподборки, мотоциклы, Львов, Киев, история, политика, митинги, выборы, люди, военная техника, концерты, путешествия, женщины, архитектура, вера, животные, Порошенко, фотопроект, технологии, знаменитости, Львів, выставки, НАТО, культура, Нацгвардия, полиция, футбол, столкновения, автомобили, церковь, корабли, акции, зима Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис учения, дизайн, соревнования, США, музыка, дети, мода, природа, АТО, ЗСУ, война, заводы, спорт, экология, Карпаты, туризм, Донбасс, марш, аннексия Крыма, самолеты, беспорядки, Одесса, Саакашвили, Верховная Рада, Александр Зубко, фотографы, солдат, джаз, Дмитрий Дятлов, Путин, ВМС, Майдан, искусство, оккупация, катастрофы, #Євромайдан, праздники, политики, ВСУ, юмор, суд, транспорт, авиация, парады, общество, тест-драйв, протесты, кошки, живопись, фестивали, стихийные бедствия, фотография, бизнес, уикенд, город, досуг, фотоконкурсы, пейзажи, милиция, портрет, Сергей Смоленцев, традиции, Россия, мир, Динамо, Шахтер, цирк, фотоподборки, мотоциклы, Львов, Киев, история, политика, митинги, выборы, люди, военная техника, концерты, путешествия, женщины, архитектура, вера, животные, Порошенко, фотопроект, технологии, знаменитости, Львів, выставки, НАТО, культура, Нацгвардия, полиция, футбол, столкновения, автомобили, церковь, корабли, акции, зимаВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Где как не в столице юмора Одессе могут происходить такие курьезные ситуации? Автоледи на два часа оставила свою малолитражку Cherry QQ на "пятачке" около знаменитого рынка "Привоз" и стала героиней соцсетей (а также, в итоге, оплатила штраф). Итак, внимание на экран. 10.10.2019



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